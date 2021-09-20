Anadolu Açık Hava Müzesi için harekete geçildi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Açık Hava Müzesi Kırkinler Örenyeri’nin aktif bir turizm bölgesi haline gelmesi için gerekli talimatları verdi.

Vali Çiçek, İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban ve milletvekilleri ile birlikte Anadolu Açık Hava Müzesi Kırkinler Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, bölgenin aktif hale gelmesi için yapılacak çalışmaları istişare etti. Vali Çiçek bölge için gerekli talimatları da verdi.

İscehisar ilçesinin Seydiler beldesi yakınlarındaki Kırkinler kayalıklarının üst bölümünde mihrap içinde Kibele kabartması ile kaya sunakları bulunmaktadır. Dar merdivenden çıkılan üst bölümde Firigler’in izine rastlandığı gibi, Roma mezarları da bulunmaktadır. Ana kütlenin alt bölümünde ve doğu yakasında yerleşim yerleri, üst bölümde ise, kilise, şapel ve mezarlar yer alıyor. Duvarları haç işaretleri ile bezenmiş olan bu bölümde tüm odalar birbirine küçük koridorlarla bağlanmış. Dış kısmında ise büyük bir sarnıcın bulunduğu Kırkinler’in bir manastır kompleksi olduğu belirtiliyor.

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