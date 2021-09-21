Emirdağ’da spor istişare toplantısı

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, kaymakamlık olarak spora ve sporcuya verecekleri desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Kaymakam Bilici, Emirdağ Spor Kulübü yeni yönetimi tarafından organize edilen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda, Emirdağ Spor’ un yeni sezon hedefleri, ihtiyaçları ve yapılacak projeleri konuşulurken, her alanda olduğu gibi futbol alanında da gençlerin yanında olduğunu belirten Kaymakam Bilici, “Emirdağ Spor Kulübü başkanlığına yeni seçilen Hüseyin Akçeşme’ ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor ve Emirdağ Spor’ a yeni sezonda başarılar diliyorum. Biz Kaymakamlık olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Emirdağ Spor bu yıl inşallah Belediye Başkanımız tarafından yenilenen şehir stadyumunda çok iyi sonuçlar alır ve hak ettiği yerlere gelir” dedi.

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