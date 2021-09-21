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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çöl iş yeri açılışına katıldı

İHA

Başkan Çöl iş yeri açılışına katıldı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede özlelikle gençlere hizmet verecek olan iş yeri açılışına katıldı.
Başkan Çöl ve Kaymakam Eflatun Can Tortop, Ece Mahallesi Meydan Sokakta bulunan iş yerinin açılışına katılarak esnafa hayırlı işler dileklerini iletti. İnternet ve oyun salonu olarak özellikle gençlere hizmet verecek olan cafenin açılışı yapılan duaların ardından Başkan Çöl ve protokol üyelerinin kurdele kesmesi ile yapıldı.

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