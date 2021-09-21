Başkan Çöl iş yeri açılışına katıldı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede özlelikle gençlere hizmet verecek olan iş yeri açılışına katıldı.

Başkan Çöl ve Kaymakam Eflatun Can Tortop, Ece Mahallesi Meydan Sokakta bulunan iş yerinin açılışına katılarak esnafa hayırlı işler dileklerini iletti. İnternet ve oyun salonu olarak özellikle gençlere hizmet verecek olan cafenin açılışı yapılan duaların ardından Başkan Çöl ve protokol üyelerinin kurdele kesmesi ile yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.