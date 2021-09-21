Sandıklı Adliyesi’nde ön büroların açılışı yapıldı

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde adliye bünyesinde inşası tamamlanan ön büro ve kartlı geçiş sistemi gerçekleştirilen törenle açıldı.

Sandıklı Adliyesi zemin katında gerçekleştirilen açılış töreninde bir konuşma yapan Cumhuriyet Savcısı Salih Varol, "Ülkemizin genelinde özellikle büyük adliyelerde başarı ile faaliyet gösteren ön büro sistemini adliyemize ve ilçemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Vatandaşlarımızın yargı hizmetine ulaşmasında verimliliği artıracak olan, kapı kapa dolaşmaya gerek kalmadan, adli işlemlerin tamamına yakınının tek noktadan gerçekleştirilmesini sağlayacak olan ön bürolarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılışa savcılar, hakimler, adliye personeli ve avukatlar katıldı.

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