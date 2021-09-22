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UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyeleri ve Moldova heyeti Afyonkarahisar’da

İHA

UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyeleri ve Moldova heyeti Afyonkarahisar’da

UNESCO Gastronomi Şehri Afyonkarahisar, yöresel lezzetlerini tanıtmaya ve bu alanda yeni projeler üretmeye devam ediyor. TürkiyeMoldova Geleneksel Mutfak Kültürü Projesi kapsamında UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyeleri ve Moldova heyeti Afyonkarahisar’a geldi.
Vali Gökmen Çiçek tarafından ağırlanan komiteleri, hem yöresel lezzetleri tatma ve tanıma imkânı buldu hem de Afyonkarahisar’ın tarihi ve kültürel zenginlikleri konusunda bilgiler aldı.
UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyelerine Afyonkarahisar’ın tarihi ve kültürel değerleri, mutfak kültürü hakkında bilgiler veren Vali Gökmen Çiçek, “Afyonkarahisar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, uygarlıkların birleştiği bir şehir. Bu açıdan mutfak kültürü de hayli zengin. Eşsiz lezzetleri ile her damağa hitap eden bir mutfak çeşitliliği var. Mutfak sadece mutfak değildir. Tarihtir, kültürdür, teknolojidir. Mutfak her şeydir. Afyonkarahisar’da da mutfak bambaşka. Bugün, Moldova ile Türk yemeklerinin benzerlik gösterdiğini fark ettim. Bunu da ortak tarihimin olmasına bağlıyorum. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.
Öte yandan, 1417 Ekim tarihleri arasında Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali düzenleneceğini ifade etti.

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