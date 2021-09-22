Kaymakam Bolat: “Gücümüz halkın istek ve taleplerini dinlemekten gelir”

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, vatandaşların taleplerinin çok yoğun olduğunu ancak Bolvadin’in gelişip, kalkınması için yoğun tempo ile çalışacaklarını ifade ederek, “Gücümüz halkın istek ve taleplerini dinlemekten gelir” dedi.

Kaymakam Bolat, kurum müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kaymakam Bolat, ilçede yürütülecek çalışmaların koordineli şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, “Gücümüz halkın istek ve taleplerini dinlemekten gelir. Yerel yönetimde, yöneticiler bir birlerini ve en önemlisi de vatandaşı dinlemeli. Bolvadin için hep beraber yoğun bir tempo ile çalışmalıyız. Basın mensubu arkadaşlarımız bizlere her zaman yardımcı olan ve fikir ortağımız olan kişiler olarak görüyorum. Çalışmalarımız, projelerimizi harekete geçirmek için hızlı hareket etmeliyiz. Özellikle Vali Gökmen Çiçek’in tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evler Projesi’ne olan ilgi çok yoğun bizde bu projenin daha fazla gelişmesi için çalışacağız” dedi.

Toplantı daha sonra katılımcıların Kaymakam Bolat’a ilettiği istek ve taleplerin ardından sona erdi.

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