(ÖZEL) Yok artık dedirtecek hırsızlık olayı, simitçiyi de soydular Hırsızlar seyyar simitçinin 13 paket krem peynirini ve meyve sularını çaldılar Görülmemiş hırsızlıkla ilgili polis inceleme başlattı

Afyonkarahisar’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler seyyar simitçiyi soydu. Duyanları hayrete düşüren hırsızlık olayında, simitçinin satış yaptığı seyyar tezgahtaki 13 paket krem peyniri ve meyve suları çalındı.
Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, kent merkezi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde simit satmak için tezgahının başına gelen Mehmet Sapmaz isimli seyyar satıcı, 4 tekerlekli arabasının brandalarının açık olduğunu fark etti. Ardından arabanın içini yoklayan Sapmaz simit ile birlikte sattığı krem peynirlerin ve meyve sularının bir kısmının olmadığını gördü. Sapmaz bunun üzerine polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlatarak, Sapmaz’ın ifadesini aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.