(ÖZEL) Sabah tarlasına gittiğinde dikili 20 ağacının yerinde olmadığını gördü Gece vakti tarlaya gelen hırsızlar, boyları yaklaşık 8 metreyi bulan kavak ağacını testere ile kesip kayıplara karıştı

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece vakti tarım arazisine gelen hırsızlar, boyları yaklaşık 8 metre uzunluğunda olan 20 kavak ağacını keserek çaldı. Kestikleri ağaçları traktörlere yükleyerek götüren hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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