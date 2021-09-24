FETÖ’nün medya imamı polis uygulamasında yakalandı

Kapatılan eski Zaman Gazetesinin bölge sorumlularından olan ve medya imamı olduğu iddia edilen şahıs yol kontrolünde polis tarafından yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 2016 yılında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Zaman Gazetesinin bölge sorumlularından İsa Ejderha, Karahisar Tüneli çıkışında polis tarafından oluşturulan uygulama noktasında yapılan kimlik sorgulaması sonrası gözaltına alındı.

Medya imamı olduğu iddia edilen Ejderha hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, Ejderha’nın yakalandığı araçta yapılan aramada ise 4 adet telefon, 1 adet flash bellek, 1 adet tablet ve 1 adet mobil wifiye incelenmek üzere el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.