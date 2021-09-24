Polis arama yaptığı araçta 624.87 gram metamfetamin ve Afyon sakızı ele geçirdi

Afyonkarahisar’da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 624.87 gram metamfetamin ile 120.30 gram Afyon sakızı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından AfyonkarahisarKütahya karayolu üzerinde uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta arama yapan ekipler 624.87 gram metamfetamin ile 120.30 gram Afyon sakızı ele geçirdi. Olayın ardından Mesut S. (40) ile yabancı uyruklu Shokhida K., (26) isimli şahıs gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.