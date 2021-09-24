Büyük Taarruz’u çocuklara ‘Meraklı Melahat’ anlatacak

Afyonkarahisarlı Gazeteci Nail Azbay’ın kaleme aldığı ‘Meraklı Melahat’ın Kocatepe Yolcuğu’ isimli Büyük Taarruz’u anlatan çocuk kitabı piyasaya çıktı.

Kitapta çocuklara Büyük Taarruz’un ne olduğunu, bu taarruzda nelerin yaşandığını sade ve yalın bir üslupla anlatılıyor. Kitaptaki ‘Meraklı Melahat’ isimli bir karekterin zamanda yolculuk yaparak Büyük Taarruz’un başladığı 1922 yılına gidişini anlatıyor. Melahat isimli karekter, burada Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahramanları Kara Fatma ile Şükrü Çelikalay ile Bayatlı Yarbay Arif Bey ve Yunan General Nikolaos Trikupis’i esir alan Afyonlu Ahmet Çavuş ile tanışıyor.

Kitaptaki anlatımlar baştan sona Afyonkarahisarlı Ressam Başak Nakilcioğlu tarafından uzun soluklu bir çalışma sonrasında çizilerek çocukların severek okuyacağı bir eser ortaya çıkarıldı. 29 yaşında 4’ncü kitabı ile okuyucuların karşısına çıkan Azbay, kitabı tüm çocuklara armağan ettiğini kaydetti.

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