Başkan Çöl Sandıklı’da temaslarda bulundu

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Belediyesi’nin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin davetlisi olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen ‘İşbirliğiKardeşlik Protokolü’ imza törenine katıldı.

Girne’de bir otelde yapılan imza törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, video konferans aracılığıyla katıldı. Törende Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve Türkiye Lefkoşe Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, KTBB Başkanı Mahmut Özçınar ile her iki belediyenin üye belediye başkanları hazır bulundu.

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok anlamlı ve heyecan dolu bir çalışmayı başlattıkları için çok sevinçli olduklarını ifade ettiği imza töreninde, “Türkiye ile KKTC, çok farklı bir gönül bağıyla bir birine bağlı olan iki ülkedir. Aramızdaki ilişkilerin güçlenmesi noktasında yaptığımız her çalışmanın ne kadar anlamlı olduğunu çok iyi biliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.