Şuhutlu hayırsever iş adamı Uluçay yaşamını kaybetti

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayırsever iş adamı Recep Uluçay, sağlık sorunları sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Şuhut ilçesinin sevilen simalarından hayırsever İş adamı olarak bilinen Recep Uluçay, ani yakalandığı hastalık sebebiyle tedavi altına alınmıştı. 15 günlük tedavi sürecinde tüm müdahalelere rağmen yaşama yenik düşen hayırsever işadamı Uluçay tüm sevenlerini yasa boğdu. Uluçay'ın cenazesini bugün ikindi namazına müteakip Şuhut Asri Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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