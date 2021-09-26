Termal turizmde korkulacak bir vakayla karşılaşılmadı Vali Çiçek: “Otellerimizde, tesislerimizde şu ana kadar bizi korkutacak vakayla karşılaşmadık”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, pandemi sürecinde termal turizmle ilgili şu ana kadar korkulacak bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek, “Bundan önce de kontrolden çıkmamasının tek sebebi filyasyona çok dikkat etmemizden kaynaklanıyor dedi.

Afyonkarahisar’da koro virüsün hiçbir zaman kontrolden çıkmadığını belirten Vali Gökmen Çiçek, bunun en büyük nedeninin ise filyasyona çok dikkat etmekten kaynaklandığını vurguladı. Termal turizmle ilgili de korkulacak bir durumun olmadığını dile getiren Vali Çiçek, “Turizm şehri olma yolunda hızla ilerliyoruz. Otellerimizde, tesislerimizde şu ana kadar bizi korkutacak vakayla karşılaşmadık. Ama bizim şehrimiz hızını almış giderken bu şehirde oluşabilecek olumsuz algıda hem insanımızın sağlığı açısından çok çok önemli, hem de şehrin gelişme dinamiğine vuracağı darbe açısından bizi çok büyük sekteye uğratacaktı. Ama bunun yanında en önemlisi insanlarımızın göreceği zarar canımızı yakacaktır” diye konuştu.



“Afyonkarahisar’da filyasyon çok iyi çalıştı”

Her türlü önlemi aldıklarını belirten Vali Çiçek, “Özellikle ve özellikle bu şehrin bundan önce de kontrolden çıkmamasının tek sebebi filyasyona çok dikkat etmemizden kaynaklanıyor. Pozitif ve temaslı vakaların evlerinde durmaları, uymayanların yurda alınması ve filyasyon ekibinin çok iyi şekilde çalışmasıydı. Özellikle hastalarımız ve temaslı olan vatandaşlarımız lütfen bunu saklamasınlar. Kendilerini düşünmüyorlarsa ailelerini düşünsünler, izolasyona kendilerini alsınlar. Bu konuda Afyonkarahisar'da geçen sene olduğu gibi vaka sayılarının yükselmemesinin en önemli sebebi filyasyon ve temaslıların iyi kontrolüydü” dedi.

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