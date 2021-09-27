AFAD personellerine yönelik eğitim başladı

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AFAD tarafından Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Türkiye’de 'İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Uyum Konusunda AFAD’ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi” kapsamında düzenlenen eğitimler başladı.

Düzenlenen eğitim hakkında bilgi veren İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Buldan eğitimlerin 5 gün süreyle devam edeceğini kaydetti. Buldan, “AFAD Başkanlığımızca, IPA destekli olarak yürütülmekte olan ‘Türkiye’de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Uyum Konusunda AFAD’ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi’ ile ilgili AFAD il müdürlükleri personeline yönelik 5 günlük eğitim başladı” dedi.

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