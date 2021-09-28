Hemzemin geçitte faciadan dönüldü Yük treni ekmek servisi yapan kamyonete çarptı, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yük treni ekmek servisi yapan kamyonete çarptığı kazada faciadan dönülürken, olayda yaralanan kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah erken saatlerde eski SandıklıAfyonkarahisar karayolu üzerindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli’denAfyonkarahisar’a yük taşıyan makinist Yasin A., yönetiminde ki yük treni kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ahmet Başpınar idaresindeki ekmek servisi yapan 03 L 4775 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyonet yoldan çıkarak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Başpınar olay yerine gelen ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından yapılan incelemeler sonrası yük treni yoluna devam ederken, ekmek arabasındaki ekmekler ise olay yerine gelen bir başka araca yüklendikten sonra kazaya karılan kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.