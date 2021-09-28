Afyonkarahisar İl Göç İdaresi yeni yerinde hizmete başladı

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nün eski binasında hizmet vermeye başlayan İl Göç İdaresi’ni Vali Gökmen çiçek ziyaret etti.

Geçtiğimiz aylarda İl Emniyet Müdürlüğü yeni kompleksine taşınmış ve boşalan emniyet müdürlüğü binasına ise İl Göç İdaresi hizmet vermeye başlamıştı. İl Göç İdaresi Müdürlüğünü yeni hizmet binasını ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, müdürlük birimlerinde yapılan çalışmaları denetleyerek İl Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün’den bilgiler aldı.

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