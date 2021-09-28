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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da TYP kur'aları çekildi

İHA

Afyonkarahisar’da TYP kur'aları çekildi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) çerçevesinde Afyonkarahisar’daki okullara alınacak 274 temizlik görevlisi için noter huzurunda kur'a çekildi.
20212022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar il genelinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında toplam 274 kişi 9 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. İl genelinde 274 kişinin temizlik görevlisi olarak okullarda istihdam edileceği belirtilirken, bunun 167’si kent merkezinde diğerleri ise ilçelerde görev yapacağı kaydedildi. İŞKUR aracılığıyla yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından bugün noter huzurunda 2 bin 325 başvuru arasından çekilen kur'a ile 274 kişi belirlendi. Kur'a çekilişi sosyal medya platformu üzerinden de canlı olarak yayınlandı.
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Erdem Gülcü, yaptığı açıklamada, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
“Günlük çalışma saatimiz 7 buçuk saat olarak belirlenmiştir. Kur'a neticesinde oluşacak listede adaylarımızı belirlemek üzere önce SGK sorgulamalarını yapacağız daha sonrada hane geliri tespitleri yapılacak. En son GBT sorguları neticelendikten sonra katılımcı listemiz kesin halini alacak. Bu kesin halini aldıktan sonra arkadaşlarımız görevlerine başlayacak.”

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