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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çöl Zafer Mahallesi sakinlerini dinledi

İHA

Başkan Çöl Zafer Mahallesi sakinlerini dinledi

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Zafer Mahallesi sakinleriyle, fen lisesi toplantı salonunda bir araya gelerek değerlendirme toplantısında buluştu.
Zafer Mahallesi’ne yapılması düşünülen SANJET hatları ile projelerin detaylı olarak mahalle sakinleriyle istişare edildiği toplantıdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çöl konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Söz verdiğimiz çalışmalarımızı istişare ettik. Planlamalarımızı yaptık. Tamamladığımız ve bitmek üzere olan projelerimizin mutluluğunu paylaştık. Sizlere hizmet edebilmek büyük bir gurur” dedi.
Programın sonunda vatandaşların istek, dilek ve temennilerini dinleyen Başkan Çöl kendisine iletilen sorunların talimatını vererek, çözülmesi konusunda gerekli çalışmaları başlattı. Programa katılan vatandaşlar Başkan Çöl’ün göreve geldiği günden bugüne kadar verdiği sözleri her zaman tuttuğunu, mahalle sakinleri olarak kendisine güvenlerinin tam olduğunu belirterek, işlerinde kolaylıklar dileklerinde bulundular.

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