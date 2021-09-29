Frig Vadisi oyun platformuna giriyor GoFrigya Ayazini yakında piyasaya çıkıyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in hayata geçirdiği önemli projelerde adından sıkça söz ettirmeye başlayan Frig Vadisi android cihazlarla uyumlu olacak oyunu piyasaya çıkacak.

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Frig Vadisi oyunu olacak olan GoFrigya Ayazini’nin detayları masaya yatırıldı. Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi’nin daha çok kişiye tanıtılmasının amaçlandığı proje için adım atılırken, oyunun önümüzde ocak ayında piyasaya çıkması öngörülüyor. Oyunla ilgili önümüzdeki günlerde daha çok bilginin paylaşılacağı öğrenilirken, oyunun ilk etapta android cihazlarla uyumlu olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.