Bolvadin protokol üyeleri Frigya’nın üzerinde sıcak hava balonuyla uçtu

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat beraberindeki belediye başkanları ile birlikte Afyonkarahisar Valiliği tarafından organize edilen etkinlikle sıcak hava balonları ile Frig Vadisi’nin üzerinde uçuş yaptı.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından organize edilen etkinliğe Kaymakam Bolat’ın yanı sıra Bolvadin’e bağlı belde belediye başkanları ile mülki idare amirleri ve Bolvadin Muhtarlar Derneği üyeleri katıldı.

Vali Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla turizmine kazandırılan Frigya, Bolvadin ilçesinden bölgeye gelen muhtarlar ve mülki idari amirleri, sıcak hava balonuyla Emre Gölü semalarında uçuş gerçekleştirdi.

Uçuşun ardından bir açıklama yapan ve bir doğa harikası olduğunu vurgulayan Kaymakam Bolat, “Muhtarlarımızla birlikte Afyonkarahisar’in eşsiz güzelliklerinden Emre Gölü’nün yanında Frigya balon turundaydık, gün doğumuyla birlikte balonda yaşadığımız dakikalar tarif edilemez buradan herkese tavsiye ediyorum buraya gelmelerini, bu imkanı bize sağlayam Afyonkarahisar Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e teşekkür ediyoruz saygılarımızı arz ediyoruz, bugün bizlerle olan tüm muhtarlarımıza ve organizasyon emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, Afyonkarahisar’ımızın bu eşsiz güzelliklerini görmeye herkesi davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.