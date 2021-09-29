Covit-19 birimleri denetlendi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki korona virüs (Covit19) birimlerinde denetim yapılarak çalışmalar yerinde görüldü.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ve Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammed Yeğit, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, salgın döneminde oluşturulan Covid19 birimleri, iş ve hasta yoğunluğu bu dönemde daha da artan acil servisler, laboratuvarlar, görüntüleme merkezlerinin çalışmaları inceledi. Çalışmalar ve yaşanan sorunlar ile ilgili personelden ve hastane idarecilerden bilgi alarak istişarede bulunan ekip yoğun tempoda, özveriyle çalışan personele teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

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