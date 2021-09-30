Başkan Çöl mahalle toplantılarına devam ediyor

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçeye bağlı Kevse Mahallesi’nde yapımı devam eden projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Başkan Çöl vatandaşlarla istişare ve değerlendirme etkinlikleri kapsamında mahalle toplantılarına devam ediyor. Toplantılar kapsamında Kevser Mahallesi sakinleriyle buluşan Başkan Mustafa Çöl, SANJET başta olmak üzere vatandaşlarla görüşmeler yaparak karşılıklı fikir alış verişinde bulundu. Başkan Mustafa Çöl, mahallede yapılan ve yapımı devam eden işlemler ile bundan sonraki süreçte yapılması düşünülen projeler hakkında vatandaşlara bilgiler vererek, onların istek ve taleplerini dinledi.

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