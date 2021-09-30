Milli Eğitim Komisyon toplantısı yapıldı Okullarda Covid-19 tedbirleri masaya yatırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Komisyon Toplantısı Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ın başkanlığında gerçekleşti.

Yalçın başkanlığında Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda yapılan İl Milli Eğitim Komisyonu Toplantısına Maarif Müfettişleri Koordinatörü Yusuf Turhan, Şube Müdürü Hayati Duman ve bazı okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Toplantıda, Covid19 salgınında alınan tedbirlerin ve alınacak önlemlerin değerlendirilmesi, Aile Yılı etkinliklerinin görüşülmesi, öğrencilerin ders dışı zamanlarının daha verimli kullanmalarına yönelik tedbirler, ulusal ve yerel projelere katılımın arttırılması, kentin eğitim durumunun genel değerlendirilmesi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.