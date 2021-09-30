Kaza yapan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Uluçay İHA’ya konuştu

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– AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, ilçelerde gerçekleştirdiği temaslarının ardından kent merkezine dönüşte kaza geçirdi. Uluçay tedbir amaçlı kaldırıldığı hastane çıkışında, "Şükürler olsun iyiyim" dedi.

Kaza, AnkaraAfyonkarahisar karayolunda saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayat ilçesinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve beraberindeki Bayat İlçe Başkanı Metin Balaban'ı taşıyan araç ile başka bir araç ile çarpıştı. Kazada Uluçay, Balaban ve sürücü Ömer Faruk Saka hafif şekilde yaralandı.

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