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Vali Çiçek öğrenci ve velilerin taleplerini haklı bulup, gerekli talimatları verdi

İHA

Vali Çiçek öğrenci ve velilerin taleplerini haklı bulup, gerekli talimatları verdi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Recep Tayyip Erdoğan Lisesi’nde öğrencilerin okul çıkışlarında güvenle seyahat, etmeleri için bas geç ve yan yol uygulamasının hayata geçirildiğini kaydederek, “Velilerimizin serzenişlerinde haklı olduklarını fark ettik ve öğrencilerimiz için bu tehlikeli yolculuğun acilen çözülmesi gerektiğine karar verdik” dedi.
Okulu ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Vali Çiçek, en kısa sürede üst geçidin de faaliyete geçeceğini söyledi. Eskişehir Yolu Bulvarı üzerinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi son dönemlerde okul çıkışlarında öğrencilerin evlerine ulaşmalarında yaşadıkları sıkıntılar ile gündeme gelmişti. Ana yoldan karşıya geçmekte ve toplu taşıma araçlarına binerken sıkıntı yaşayan öğrenciler ve aileleri bu sıkıntıyı Vali Gökmen Çiçek’e iletmiş ve çözüm istedi. Gelen talepler sonrası gerekli talimatları veren ve bölgede inceleme yapılmasını isteyen Vali Çiçek, çalışmaları yerinde denetledi. Denetlemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, “Recep Tayyip Erdoğan Lisesi’nde okul çıkışlarının tehlike oluşturduğu, acilen bir üst geçit yapılması gerektiği yönünde yerel basında haberler gündeme gelmiş, velilerden ve öğrencilerden de bu yönde yoğun talep bizlere ulaşmıştı. Talimatımla birlikte emniyet ekiplerimiz bu bölgede hemen bir inceleme yaptılar. Aynı şekilde Afyonkarahisar Belediyesi ve karayolları ekipleri de bölgede inceleme yaparak yapılacak çalışmaları değerlendirdiler. Sonuç olarak velilerimizin serzenişlerinde haklı olduklarını fark ettik ve öğrencilerimiz için bu tehlikeli yolculuğun acilen çözülmesi gerektiğine karar verdik. İlk etapta karayolları ekiplerimiz bir gün içerisinde bas geç uygulamasını hayata geçirdi. Kısa süre içerisinde buraya bir üst geçit yapacağız. Çocuklarımız artık ana yoldan değil yan yoldan araçlarına binecekler, bas geç ile güvenle karşıya geçecekler” dedi.

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