Oğlu üniversitedeki inşaat çukuruna düşerek ölen acılı baba İHA’ya konuştu: “Olay yerinde korkulukla falan her hangi bir şekilde önlem alınmamış” “Katil demek biraz abes olur, kimseyi suçlamıyorum, ama oğlum ihmalden dolayı öldü” “Bir ailenin canı yandı ama bir başka ailenin canı yanmasın, bir gencimiz daha böyle heder olmasın”

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Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesi içerisinde devam eden yemekhane inşaatındaki çukura düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin babası Mehmet Emin Cirit, “Olay yerinde korkulukla falan her hangi bir şekilde önlem alınmamış, ihmali olanlardan davacıyım. Olay yerinde uyarıcı levha, hiçbir şey görmedim” dedi.

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