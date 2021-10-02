Sandıklı’da spor alanında yapılan başarılı organizasyonlar devam ediyor

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile başarılı organizasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Başkan Çöl, ilçeye yeni atanan Gençlik Spor İlçe Müdürü Murat Araz’ı ziyaret etti. İlçeye yeni atanması dolayısıyla hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Çöl, ayağının tozuyla Sandıklı Belediyesiyle birlikte gerçekleştirdiği birbirinden güzel spor faaliyetleri dolayı kendisine teşekkür etti.

Araz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sporu seven ve her zaman desteklerini esirgemeyen Başkan Çöl ile beraber daha güzel organizasyonlara imza atacaklarını belirterek bu nazik ziyaret için kendisine teşekkür etti.

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