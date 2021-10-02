Kontrolden çıkıp orta refüje giren otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak orta refüje giren otomobilde iki kişi yaralandı.

Kaza, AfyonkarahisarAnkara karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Demirtaş (46) idaresindeki 34 DTY 263 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç orta refüje girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Demirtaş ve araçta yolcu olarak bulunan Tahir Döner’i ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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