Frig Vadisi’ni bu sefer de atlı grup gezdi

Afyonkarahisar Valiliği tarafından kente davet edilen Ride For Far Atlı Seyahat Grubu, Frig Vadisi'ni gezerek, 3 bin yıllık tarihi olan Frig medeniyetine keşfetti.

Atlı Seyahat Grubu, 2 günlük Afyonkarahisar programı çerçevesinde ilk olarak İhsaniye ilçesine bağlı tarihi Ayazin'i köyünde atlarla köy turu yaptı. Köy de bulunan tarihi konakları da gezme fırsatı bulan atlı grup bölgeye hayran kaldı. Daha sonra grup, vadi içindeki kale, Aslantaş, Yılantaş, Maltaş ve Kumcaboğaz anıtlarının bulunduğu alanlardan Emre Gölü'nü gezdi. Atlı grup üyeleri, Ayazini köyüne hayran kaldıklarını belirterek, mutlaka herkesin 3 bin yıllık tarihe sahip olan bölgeyi görmesi gerektiğini söyledi.

Vali Gökmen Çiçek de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Artık Ayazini her hafta farklı bir coşkuya farklı bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçileriyle dolup taşıyor. Frigya'nın kalbi Ayazini bu haftada tıklım tıklımdı. Hep birlikte inandık, çalıştık ama işimiz asıl şimdi başlıyor" ifadelerine yer verdi.

