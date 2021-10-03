Kurşunlardan kaçmak isteyen genç, otomobilin çarpması sonucu öldü Silahlı çatışmada olay yerinden kaçan genç yoldan geçen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ardından 9 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, tüfekten çıkan saçmaların hedefi olmamak için olay yerinden kaçan 28 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 3 kişi de yaralandı.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü Garipçe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup köy girişindeki bir kokoreççi dükkanı önünde karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, grup üyeleri birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtılar. Tüfeklerden çıkan saçmaların hedefi olmamak için olay yerinden kaçan ve AfyonkarahisarUşak karayoluna çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki Tolga Ayhan'a, olay yerinden geçen ve plakası ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tolga Ayhan metrelerce yükseğe çıkıp yola düştü. Olayı gören çevre sakinleri durumu jandarma ve 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri açılan ateş sonucu yaralanan Tayfun Seyman (25), Gökhan İlhan (31) ve olay yerinden kaçmak isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Tolga Ayhan’ı ambulansla hastanelere kaldırdı.

Öte yandan, yaralıları ziyaret etmek için hastaneye giden Muhammet Aydemir ise (31) karşı gurubun saldırısı sonucu darp edilerek yaralandı.



Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Yaşanan olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri olaya karıştıkları belirlenen Bayram A., İsmail A., Hüseyin Ş., Hüseyin U., İsmail T., Ömer D. Ş., Muhammet A., Hakkı Ç. ve Tugay Ö. isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, yaralılarından Gökhan İlhan’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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