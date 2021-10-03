14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Efe S. (14) yönetimindeki 35 D 9539 plakalı otomobil, Sultandağı ilçesinden Üçkuyu istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalı üzerinde bulunan köprü korkuluğuna çarptı. Kazada, Ali Özdemir (24) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüsü S., otomobilde yolcu olarak bulunan Yalçın Satılmış (39), Mehmet Satılmış (44) ve Ramazan Aydoğmuş (31) yaralandı.

Yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesi, Sultandağı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesinde tedavi altına alındı.

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