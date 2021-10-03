Minik dostların yuvalarını minik çocuklar yaptı Minik dostlar için ‘Bir Yuva Bir Mama Atölyesi’ kuruldu

Zafer Bölgesi’nin en gözde alışveriş merkezi Park Afyon, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Park Afyon, çocuklara hayvan sevgisi aşılamanın öneminin bilinciyle hafta sonu ‘Minik Dostlarımıza Bir Yuva Bir Mama Atölyesi’ sloganıyla atölye etkinliği gerçekleştirdi. Dün başlayan ve bugün akşam saatlerinde sona erecek olan etkinliğe çok sayıda çocuk katıldı. Tamamen ücretsiz ve her yaştan çocuğun katılımına açık olan atölyede çocuklar, köpekler için kulübe ve kuşlar için yuva boyayıp mamalar hazırladı. 2 gün boyunca 14.0018.00 saatleri arasında gerçekleştirilen atölyede çocuklar tarafından hazırlanan yuva ve mamalar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde (yarın) Park Afyon tarafından Afyonkarahisar Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edilecek.

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