Minik dostların yuvaları ve mamaları teslim edildi

Zafer Bölgesi’nin en gözde alışveriş merkezi Park Afyon AVM, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle oluşturduğu ‘Minik Dostlarımıza Bir Yuva Bir Mama Atölyesi’nde hazırlanan yuva ve mamalar hayvan bakım evine teslim edildi.

Park Afyon, çocuklara hayvan sevgisi aşılamanın öneminin bilinciyle hafta sonu ‘Minik Dostlarımıza Bir Yuva Bir Mama Atölyesi’ sloganıyla atölye etkinliği gerçekleştirdi. Hafta sonu 2 gün yapılan etkinliğe çok sayıda çocuk katıldı. Atölyede çocuklar, köpekler için kulübe ve kuşlar için yuva boyayıp mamalar hazırladı. Park Afyon AVM yöneticileri hazırlanan yuva ve mamaları özel bir kolejin öğrencileri ile birlikte Afyonkarahisar Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’ne teslim ettiler.

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