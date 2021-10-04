Atık malzemelerden köpek kulübesi yaptılar

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde imam hatip ortaokul öğrencileri tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısı ile atık malzemeler ile hazırlanan köpek kulübeleri Sandıklı Belediyesi’ne teslim edildi.

Sandıklı Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri atık malzemeler ile yaptığı 4 adet kulübeyi Sandıklı Belediyesi’ne teslim etti. Okulun Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ali Eren öncülüğünde atık tahta parçalarını bir araya getiren öğrenciler, kış aylarında sokak hayvanlarının kar ve soğuktan etkilenmemesi için 4 kulübe yaptı. Hayvanları çok sevdiklerini kaydeden öğrenciler, kış aylarından sokak hayvanlarının en az etkilenmesi amacıyla proje ürettikleri 4 kulübeyi yaklaşık 3 haftada tamamlayarak Sandıklı Belediyesi’ne teslim ettiklerini belirttiler.

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