Afyonkarahisar'da 'Kız Kardeşim Projesi Eğitim Programı' gerçekleştirilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece kadın çiftçi ve girişimcilere eğitim seferberliğinin başlatıldığı “Kız Kardeşim Projesi Eğitim Programı” kapsamında Afyonkarahisar’a geliyor.

Kız Kardeşim Projesi Eğitim Programı’nın yedinci buluşması, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’nin katılımıyla Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek. Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yarın gerçekleştirecek projeyle, kadınların eğitim yoluyla güçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamda, finansal okuryazarlık, gıda güvenliği ve lojistik, ürün sunumu ve pazarlama teknikleri, müşteri ilişkileri ve satış, toplumsal cinsiyet adaleti, etiketleme mevzuatı, gıda israfı, Dijital Tarım Pazarı gibi konularda kadınlara eğitim veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.