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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da kaymakamlar toplantısı

İHA

Afyonkarahisar’da kaymakamlar toplantısı

Afyonkarahisar’da kaymakamlar toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı.
Afyonkarahisar Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantıya kaymakamlar katıldı. Vali Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçelerin genel asayiş durumu, altyapı, ulaşım, turizm, tarım, eğitim konulara birlikte Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatifleri gibi birçok konuda değerlendirmeler yapıldı.

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