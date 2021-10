Afyonkarahisar’da bir köyün yakınında açılan mermer ocaklarında çalışan tırların köy yolundan geçmesi okula giden öğrenciler başta olmak üzere tüm yüzlerce vatandaşın canını tehlikeye sokuyor. Bu duruma bir çare bulamayan köylüler ve çocuklar ellerinde pankartlarla yolu trafiğe kapattı.

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyü yakınlarına yeni maden ocakları açılırken köyün orman sahasına da mermer ocağı açılmak için çalışmalar başladı. Açılan ve açılacak mermer ocaklarında çalışan tırlar azami ağırlığın üzerinde yük taşımaları nedeniyle yol kontrollerinden kaçmak için Derbent köyünün yolunu kullanmaya başladı. Tırların geçişi nedeniyle öğrenciler okula yolunda büyük güçlük çekerken şimdiye kadar 5 köpeğin ve 2 kedinin de tırların altına kalarak telef olduğu bildirildi. Bu duruma çare bulamayan köylüler yolu trafiğe kapattı. Köylüler traktör ve otomobillerle yolu trafiğe kapatırken, öğrencilerde ellerinde pankartlarla yola dizildiler.



“Tırların okul yolundan geçmesini istemiyoruz”

Köy Muhtarı Servet Cirit, köy yakınındaki mermer ocaklarından blok taşıyan tırların, ağır tonajlı yük taşımaları ve 1520 kilometre daha az mesafe yapmak için öğrenciler gelip geçtiği yolu kullandığını bildirdi. Vatandaşların korku çerisinde yaşadığını belirten Cirit, “Köyümüz sınırlarında açılan mermer ocakları tonajlı 20 ton yükleyeceği yerde 40 ton yükleyerek yolu işgal ediyorlar. Yolun yakın okul ve köy konağının olmasından dolayı tırların geçişi tehlike arz etmektedir. 5 tane köpek, 2 tane kedi çiğneyerek telef ettiler. Birkaç defa kazaya sebebiyet verdiler. Bunun için köyün yolunu kapatmak zorunda kaldık. Yetkililerden çare bekliyoruz, tırların okul yolundan geçmesini istemiyoruz. Öğrencilerde aynı yolu kullanıyor, köy vatandaşı da aynı yolu kullanıyor ayrıca muhtar odası da yol kenarında olduğu için tırların geçişi aşırı tehlike arz ediyor. Başka yolda var ama 1520 kilometreden kaçıp az yakıt yakmak istedikleri için, daha kısa mesafeyi kullanmak istedikleri için birde yüksek tonaj yükledikleri için köy yolunu tercih ediyorlar. 1520 kilometre için insanların canını tehlikeye atıyorlar. Bu tırların ve tonajlı araçların köy yolundan geçmesini istemiyoruz, güzergah değiştirmelerini istiyoruz. Her gün bir tedirginlik var ve vatandaşlar her gün çocuklarını okula kadar kendileri getiriyor” diye konuştu.

Yolu kesen köylü vatandaşlardan Hasan Köksoy ise “Çocukların okula gittiği yerden geçiyorlar. Çocuklarımızın can güvenliği için biz yolu kestik. Buradan tırların geçmemesini istiyoruz. 40 ton 50 ton yük atıyorlar tırlara” dedi.



“Yeşil ormanları maden çıkarmak için katledecekler”

Köylünün yıllardır koruduğu orman arazisine mermer ocağı açarak ağaçları katledeceklerini iddia eden başka bir köylü vatandaş Kadir Avcı şu ifadeler yer verdi:

“Bütün köy sıkıntı içiresinde, yollarımız çok dar. Dar olduğu için gençlerimiz falan araç kullanırken tırla karşı karşıya gelip kaza yapabilirler. Benim ayrıca arazimiz var ormana giden yolda. Arazimden izin almadan tırlar geçti. İki gün müsaade ettim ben onlara ama halen daha geçiyorlar. Özel araziyi kullanıyorlar. Ayrıca gördüğünüz bu yeşil ormanları maden çıkarmak için izin çıkartarak ormanlarımız yok edecekler. Bugüne kadar büyüklerimiz bütün ödemelerini yaptılar, korucu tutarak ormanlarımız bu hale geldi. Yarın madenciler girdiğinde bu ormanlar ağaçlar katledildiğinde ne hale gelir? Bu sene Türkiye’de birçok ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Onlara bütün herkes yardım ederken burada madenciler bu ormanları nasıl katledebilir? Bu konuda büyüklerimizden biz yardım istiyoruz.”



Tırlardan çok hızlı geldiği için korkuyoruz

Her gün okula tedirgin gittiklerini belirten Furkan Köksoy isimli ortaokul öğrencisi ise ellerinde pankartlarla, “Tırların bize gelip çarpma ihtimali var, o yüzden kapattık yolları. Okula giderken çok korkuyoruz. Başka yollardan okula gelmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Başka bir öğrenci Arda Köksoy ise “Korkuyoruz, gidemiyoruz okula ara yollardan geçiyoruz mecbur, sıkıntıdayız. Tırlardan çok hızlı geldiği için korkuyoruz. Çok hızlı geliyorlar” dedi.

