Hayırsever iş insanı Uluçay yad edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren hayırsever iş insanı Recep Uluçay için mevlidi şerif okutuldu.

Vefatı Şuhut'u acıya boğan hayırsever iş insanı Recep Uluçay'ın vefatının 7. günü dolayısıyla Kuran’ı Kerim tilaveti yapıl ardından mevlidi şerif okundu. Mevlitin ardından binlerce vatandaşa döner ve lokma ikramında bulunan Uluçay ailesi acı günlerinde yanlarında olan herkese teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.