Dazkırı’da kalkınma ajansı eğitimleri başladı

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Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde 2021 Teknik Destek Programı kapsamında bölgesel kalkınma ajansı tarafında finanse edilen 'Dazkırı Yerel Kalkınma İçin Hazırlanıyor' proje eğitimi başladı.

Dazkırı Öğretmenevi toplantı salonunda yapılan eğitim 5 gün sürecek. Ezgi Ülkü Aykut tarafından verilen fizibilite raporu hazırlama eğitim programına Dazkırı Kaymakamlığı Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisi’nde görevli 16 personel katıldı.

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