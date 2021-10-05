Afyonkarahisarlı sporcular dünya şampiyonası yolunda

2021 Türkiye Muammer Gökmen Vücut GeliştirmeFitness Şampiyonası'na Afyonkarahisar’dan katılan sporcular dereceye girerek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

29 Eylül3 Ekim tarihleri arasında İstanbulPendik’te düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Fitnes Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri sona erdi. Şampiyonaya Afyonkarahisar’dan katılan Yunus Emre Çağlayan 179 kilo fizik kategorisinde gümüş madalyanın sahibi olurken Yalçın Fırat Ergenekon +80 kiloda tüm yarışmacıları ekarte ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlar ile dünya şampiyonasına katılmayı garantileyen sporcular tüm Afyonkarahisar’ın gururu oldu. Sporcular Yalçın Fırat Ergenekon ile Yunus Emre Çağlayan 8 Kasım 2021 tarihinde İspanya’da yapılacak olan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.