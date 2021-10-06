Polis 5 işyerine kaçak makaron ve tütün operasyonu yaptı

Afyonkarahisar’da kaçak tütün satıcılarına yönelik polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 23 adet dolu ve boş makaron ile birlikte 87 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kent merkezinde 5 iş yerinin kaçak tütün satışı yaptığı yönünde istihbarat alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. Operasyonda baskın yapılan iş yerlerinde yapılan aramalarda 12 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 10 bin 750 adet dolu makaron, 87.180 kilogram kıyılmış tütün, bin 500 gram nargile tütünü

2.65 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonun ardından Abdülaziz A., Remzi A., Mehmet İ. ve Mehmet Hanifi B., isimli şahıslar hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

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