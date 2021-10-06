Muhtar ve kamu personellerine uyuşturucu ile mücadelenin yolları anlatıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki mahalle muhtarı ve kurum çalışanlarından oluşan 90 kişiye ‘Narkorehber ve En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim yeni İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde verildi. Eğitime 52 erkek ve 38 kadın olmak üzere toplam 90 mahalle muhtarı ve çeşitli kurumlarda çalışan kamu personeli katıldı. Eğitimde özellikle gençlerin uyuşturucudan nasıl uzak tutulacağı ve uyuşturucu ile mücadelenin yolları anlatıldı.

Eğitimlerin ilerleyen günlerde de süreceği bildirildi.

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