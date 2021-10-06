TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 - İnegölspor: 2

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında Afyonspor evinde ağırladığı İnegölspor’u 42 mağlup etti.



Stat: Zafer

Hakemler: Eren Gökmen xx, Hüseyin Can xx, Azad İlhan xx

Afyonspor: Bayram Olgun xx, Tahacan Velioğlu x (Yakup Yiğit dk. 46 x), Süleyman Olgun xx, Feyyaz Belen xx (Mehmet Abdullah Çoban dk. 70 ?), Alaattin Hamza Ok xx, Doğan Ateş xx, Erdinç Pekköz xx, Erhan Şentürk xx, İsmail Haktan Odabaşı xx (Doğan Emeksiz dk. 44 x), Mithat Pala x (Cihan Özkara dk. 79 x), Celal Hanalp xx

İnegölspor: Gökhan Siverek xx, Türker Toptaş x, İbrahim Sürgülü xx, Mustafa Kayabaşı x (Erdem Koçal dk. 67 x), Bahadır Taşdelen xx, Serkan Sözmen xx, Samet Cantürk xx, Selimcan Temel x (Gülhan Üreyen dk. 86 ?), Aykut Uluç xx (Enes Ata dk. 83 ?), Ersel Aslıyüksek xx (Ali Kılıç dk.67 x), Ömer Faruk Ermeç xx

Goller: Erhan Şentürk (dk. 43, 59 ve 87), Cihan Özkara (dk. 83) (Afyonspor), Bahadır Taşdelen (dk. 22 ve 47) (İnegölspor)

Sarı Kartlar: Mithat Pala, (Afyonspor), Ersel Aslıyüksek, Selimcan Teme, Türker Toptaş (İnegölspor)

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