Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Afyonkarahisar’da Bakan Yardımcısı Özkaldı, tedavisi tamamlanan şahini doğaya saldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar ve Bolvadin ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Bakan Yardımcısı Özkaldı’nın katılımıyla Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından tedavi edilen şahin ve üretimi yapılan keklik doğaya salındı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir dizi temaslarda bulanan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar Devlet Su İşleri (DSİ) 183 şube müdürlüğünde bakanlık birimleri ile koordinasyon toplantısı yaptı. Daha sonra Afyonkarahisar Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunan Özkaldı, ardından Bolvadin Kaymakamlığını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından ilçeye bağlı Kemerkaya köyüne geçen Özkaldı, Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından tedavisi tamamlanan şahin ile Şuhut Keklik Üretim Merkezi’nde üretimi yapılan kekliklerin doğaya salınma törenine katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.