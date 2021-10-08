Bu yoldan geçen sürücüler Afyon lokumuna doydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri uygulama yaptıkları yol güzergahında sürücülere lokum ikram ettiler.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik ekipleri BolvadinEmirdağ karayolunun 7. Kilometresinde uygulama yaptı. Uygulamaya katılan polis ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunurken bir yanda da lokum ikramında bulundu. Uygulamaya Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat’ta katılarak sürücülere lokum ikramında bulundu. Örnek uygulamada toplam 11 kilogram lokum ikram edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.