Torbacıların ismini verse de tutuklanmaktan kurtulamadı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde devriye gezen güvenlik güçlerini görerek motosikletle kaçan şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi uyuşturucu maddeyle yakaladı. Şahıs sorgusunda uyuşturucu aldığı torbacıların ismini verse de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede devriye gezen ekipler bir motosiklet sürücüsünün kendilerini gördüğünde kaçmaya başladığını fark ederek peşine düştüler. Şahsı yaklaşık 600 metre kovalayan güvenlik güçleri şüpheli H.Ç.’yi yakaladı. Ardından bölgede inceleme yapan ekipler şahsın kaçarken attığı poşet içinde yaklaşık 60 gram metamfetamin ve sigara paketi içerisine zulalanmış halde 3 gram daha metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliyi gözaltına alan ekipler ifadesini almak üzere karakola götürdü. Sorgusunda her şeyi itiraf eden H.Ç., uyuşturucuyu aynı beldede oturan M.B. ve İ.K., isimli şahıslardan aldığını söyledi. Bunun üzerine H.Ç., ile birlikte diğer şahısların evlerine baskın düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına alırken evde yaptıkları aramada ise 5 gram daha metamfetamin ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi. Toplamda 68 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B., ve İ.K., isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.Ç., ise tutuklanarak cezaevin gönderildi.

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