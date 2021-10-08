Kadın eliyle hazırlanan bebekler Bakan Soylu’ya gönderildi

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Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Kültür Evleri Kooperatifi üyelerinin ele emeğiyle hazırladığı bebekler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gönderildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla Kadın Kültür Evi projesi kapsamında Kadın Kooperatifleri kuruldu. Kadınlara yönelik faaliyetler sürdüren Kadın kooperatifleri el emeğiyle ürettikleri ürünleri Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde kurulan albikere.com sitesinden satışa sunarak, hem aile ekonomisine katkı sunuyor hem de üniversite öğrencilerine burs olanağı sağlıyor. Kooperatif üyesi kadınlar el emeğiyle hazırladığı bebekleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gönderildi.

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