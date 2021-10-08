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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emzirme Haftası’nda anne sütünün önemine dikkat çekildi

İHA

Emzirme Haftası’nda anne sütünün önemine dikkat çekildi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 17 Ekim Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi.
Anne sütünün önemini vurgulamak ve emzirmeyi teşvik etmek amacıyla, 17 Ekim tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası kapsamında İl sağlık Müdürlüğü tarafından etkinlikler düzenlendi. Emzirme Haftası ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bebeğin ilk besini olan anne sütü aynı zaman da bebeğin ilk aşısıdır. Çünkü ilk altı ay su da dâhil olmak üzere ek hiçbir besin almadan sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin daha az hastalandığını pek çok araştırma ortaya koymuştur. Sadece bebeklik döneminde değil çocukluk çağında da daha az hastalandıkları, hastalandıklarında daha çabuk iyileştikleri, anne sütü almayanlara göre daha çabuk ve kolay öğrendikleri; yetişkinlik döneminde de bazı hastalıkların bebekken anne sütünü yeterince almış olan kişilerde daha az görüldüğü yine çeşitli sağlık araştırmaları sonucu ortaya çıkmıştır. Örneğin yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon bebeklik döneminde yeterince anne sütü almış olan kişilerde daha az görülmekte; yine Tip2 diyabet ve obeziteye anne sütü ile beslenenlerde daha az rastlanmaktadır" denildi.
Emzirme Haftası’nda çeşitli etkinliklerin düzenlediği belirtilirken yapılan açıklamada, “Bütün bu faydalarını hatırlatmak, anneleri ve anne adaylarını emzirmeye teşvik etmek, ailelerde farkındalık oluşturmak amacı ile kutlanan Emzirme Haftası dolayısı ile İlimiz merkez ve ilçelerdeki sağlık kurum ve kuruluşlarında çeşitli etkinlikler oluşturuldu. Kadın hastalıkları ve doğum klinikleri ile çocuk kliniklerinde yatan anne ve anne adayları ziyaret edilerek bilgilendirme yapılıp hediyeler verildi. Ayrıca hastanelerde, aile sağlığı merkezleri toplum sağlığı merkezlerinde oluşturulan bilgilendirme masalarında ailelere anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgiler verilirken küçük hediyeler de dağıtıldı. Sağlık kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, halkın yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde de aynı şekilde bilgilendirmeler yapılarak hafta kutlandı” ifadelerine yer verildi.

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