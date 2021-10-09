Minibüs şoförlerine trafik eğitimi

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kentteki minibüs şoförlerine yönelik trafik kuralları eğitimi verildi.

Eğitim çalışması Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Çok sayıda minibüs şoförü ve minibüs hat sahibinin katıldığı toplantıda trafik polisleri araç kullanımı, yolcu indirme bindirme konularında ve sürücülerin fazla yolcu almaması, durak harici yolcu indirmemesi, pandemi kurallarına riayet edilmesi konularında eğitim verdi. Gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

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